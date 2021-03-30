Всего коронавирус подхватили 1,6 миллионов украинцев.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 10 533 человек, зафиксировано 286 летальных случаев, 3576 пациентов выздоровели, госпитализировали 2597 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Среди заболевших 367 детей и 250 медработников.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Лаборатории за сутки сделали 96 947 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 50 836, методом ИФА — 19 130. Также сделали 26 981 экспресс-тест на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 8 млн ПЦР-тестов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 662 942 человека, из них 1 307 076 выздоровели, летальных исходов — 32 418, активными больными остаются 355 866 пациентов.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко