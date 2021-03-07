Руслана показала фото с пробежки / facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
Известная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в четверг в прямом эфире сделала прививку от коронавируса, рассказала о своем самочувствии.
На своей странице в Facebook общее положение дел Руслана описала кратко: "Все хорошо".
По ее словам, первый день после вакцинации прошел в привычном режиме:
- в течение 15 мин обливалась ледяной водой;
- пробежала по лесу 12 км;
- танцевала в течение часа в полную силу;
- до поздней ночи работала в студии.
Певица уточнила, что температура ее тела составляет 36,5.
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