Руслана сделала прививку в прямом эфире.

Известная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в четверг в прямом эфире сделала прививку от коронавируса, рассказала о своем самочувствии.

На своей странице в Facebook общее положение дел Руслана описала кратко: "Все хорошо".

По ее словам, первый день после вакцинации прошел в привычном режиме:

в течение 15 мин обливалась ледяной водой;

пробежала по лесу 12 км;

танцевала в течение часа в полную силу;

до поздней ночи работала в студии.

Певица уточнила, что температура ее тела составляет 36,5.

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Автор: УНИАН