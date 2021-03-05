Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что его ведомство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах.

Десяти известным украинцам сделали прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield в прямом эфире.

Это произошло 4 марта во время ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь - не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации", - заявила телеведущая Наталья Мосейчук.

В студии в прямом эфире прививки получили:

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

Руслана Лыжичко, певица;

Наталья Мосейчук, телеведущая;

Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Джуниор Z";

Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;

Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

Елена Михно, врач;

Виталий Соколов, врач;

Екатерина Геля, врач;

Богдан Мельник, врач.

В студии присутствовал врач, наблюдавший за реакцией гостей после прививки.

Читайте такжеЖурналистов и священников в Украине могут вакцинировать от коронавируса раньше, чем планировалось

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако, этот процесс в Минздраве решили начинать не с COVID-вакцины, а с вакцин против гриппа.

"Мы решили не начинать с вакцины против COVID, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году. Начнем (с вакцины - ред.) от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации", - сказал Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса медицинским работникам. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий