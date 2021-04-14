Какой препарат был использован, не уточняется.

Президент России Владимир Путин заявил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса.

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«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», - сказал он перед одним из заседаний в среду, 14 апреля.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. При этом он не признался, какой именно препарат был использован.

Путин сделал вторую прививку от коронавируса: реакция сети

В социальных сетях и мессенджерах некоторые пользователи, как и после новостей о первой прививке Путина, выразили сомнение, что он действительно вакцинировался, другие - интересовались, какой именно вакциной он укололся:

«Не верю», «Вторую прививку сделал, но какую не говорит», «Витаминки закапал», «Наконец-то, привился родненький».

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Автор: Катерина Шварц