Какую именно вакцину ему ввели, неизвестно.

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин привился от COVID-19 и чувствует себя хорошо. При этом не сообщается, какую именно вакцину ему ввели.

Читайте такжеЕвропейскому Союзу не нужна российская вакцина Sputnik V - еврокомиссарО вакцинации Путина заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - сказал Песков.

Накануне, 22 марта Путин на совещании с производителями вакцин заявил, что сделает прививку от COVID-19. Песков тогда сообщил, что вакцинация пройдет не публично.

Путин привился от COVID-19: реакция сети

Пользователи мессенджеров и социальных сетей скептически отнеслись к новости о вакцинации Путина:

«Доказательства где?», «А где видео?», «А где онлайн-трансляция?», «Витаминку вколол, 100%», «Как всегда, ложь», «Не верю», «Путина сильно уважаю, но думаю вкололи витаминки», «Сомнительная информация», «Та по-любому морфина себе жахнул, и дальше будет руководить», «Ждем побочки».

Многие интересовались, какой вакциной привился Путин:

«Вопрос, какой вакциной?», «Индийскую у соседей выпросил», «А где 100% факты, что он сделал именно «Спутник»?».

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Автор: Катерина Шварц