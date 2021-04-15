В докладе профессора Национального медицинского университета имени Богомольца Олега Чабана также отмечается, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь, избегающее поведение.

Увеличение продолжительности ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон - на 6%.

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Об этом на своей странице в Facebook написала главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Ольга Голубовская,ссылаясь на данные доклада заведующего кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им Богомольца Олега Чабана, который он сделал на Евроазиатском конгрессе, посвящённом постковидным расстройствам.

“Увеличение ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон - на 6%”, - процитировала Голубовская данные из доклада.

Также она сообщила, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь, избегающее поведение.

“Для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно - мозг входит в режим самосохранения, везде мерещатся угрозы”, - отмечается в докладе.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине было зарегистрировано 16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 433 человека.

С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели 1 млн 903 тыс. 765 человек, умерли - 38 тыс. 658.

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Автор: Константин Гончаров