За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

В Украине за сутки выявили 16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Читайте такжеВ Раде озвучили сроки начала свободной продажи в Украине вакцин от коронавирусаОб этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в соцсети. По его данным, за сутки были госпитализированы 4 229 человек; зафиксировано 433 летальных случаев; выздоровели 11 148 человек; проведено тестирований за сутки – 119 615 (в частности методом ПЦР – 51 344, методом ИФА – 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 903 765 человек;

выздоровели - 1 453 766 человек;

летальных исходов - 38 658;

проведено ПЦР-тестирований - 8 822 097.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

Кроме этого, как сообщил Степанов 15 744 человека привито против COVID-19 за сутки 14 апреля. 419 297 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1 625 случаев/ 2 220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев/ 503 прививки;

Днепропетровская область - 1 005 случаев / 2 560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1 015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2 340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая/ 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1 168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1 088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки.

По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

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Автор: Ирина Погорелая