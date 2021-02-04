В Минздраве уверяют, что вакцинация населения начнется сразу после получения вакцины.

В Минздраве подтвердили, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сообщил глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран:

Читайте такжеКого можно не вакцинировать от COVID-19: названы категории населения

"Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским Союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта - начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет", - резюмировал Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января 2021 года в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

В период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

29 января 2021 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН