Вакцинация уже началась в Черниговском военном госпитале военных оперативного командования "Север".

Сегодня, 20 марта, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начался первый этап вакцинации от коронавируса военнослужащих за пределами ООС. Вакцинация стартовала в оперативных командованиях "Север" и "Восток".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте такжеУкраина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин от коронавируса с шестью мировыми производителями - Шмыгаль

Вакцинация уже началась в Черниговском военном госпитале военных оперативного командования "Север".

На первом этапе вакцинируют военное командование и подчиненных частей Черниговского гарнизона. Второй этап - проведут по отдельно определенному графику.

Отмечается, что первую дозу вакцины получают военнослужащие в подчиненных воинских частях, а также в учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения операции Объединенных сил.

Также вакцинация началась и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде "Холодный Яр" прививки делают в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

Первым получил прививку командир бригады полковник Дмитрий Брыжинский. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что необходимо делать прививки.

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей.

Сейчас COVID-19 болеют 1980 военнослужащих и работников Вооруженных сил. Всего с начала пандемии выздоровели 17292 человека, умерли 52.

Также сообщается, что с начала кампании по вакцинации против коронавируса в Вооруженных силах Украины 11104 человека получили первую дозу вакцины, из них 1714 - военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 882 человека.

Вакцинация против коронавируса

Напомним, ранее Минздрав добавил ветеранов АТО на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield.

Кроме того, вакцинация военнослужащих на Донбассе началась 25 февраля. Первыми получили прививки личный состав госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко