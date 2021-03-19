Ученые объясняют, что проблема не столько в вакцинах от коронавируса, сколько в редкой аутоиммунной реакции.

Почему у некоторых людей появляются опасные кровяные сгустки после прививки от COVID-19? Из-за ряда таких случаев некоторые страны Европы приостановили вакцинацию с помощью препарата от AstraZeneca.

Исследователи из Грайфсвальда нашли объяснение, - пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что Германия была одной из стран, которые поставили на паузу использование вакцины AstraZeneca. Теперь препарат снова используют. В Европейском медицинском агентстве пришли к выводу во вторник, что вакцина безопасна и эффективна. Связь между ней и серьезным заболеванием не подтвердилась. Но и полностью опровергнуть ее невозможно.

Читайте такжеФранция, Германия, Италия: ряд стран ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZenecaВ медицинском центре Университета Грайфсвальда обнаружили возможную причину появления кровяных сгустков. Ученый Андреас Грайнахер вместе со своей командой нашли специальные антитела в крови тех, кто пострадал от такого осложнения. Эти антитела направлены против тромбоцитов. Последние играют важную роль в свертывании крови. Антитела активируют тромбоциты, а те сбиваются вместе, как это обычно происходит при появлении открытой раны. Таким образом, образуются кровяные сгустки. Поэтому проблема заключается в аутоиммунной реакции.

В Германии были выявлены 13 случаев появления тромбоза синусных вен вскоре после вакцинации с помощью препарата AstraZeneca. Все эти случаи были связаны со снижением уровня тромбоцитов в крови. Такое состояние называют тромбоцитопенией. Всего в Германии примерно 1,6 миллиона человек были вакцинированы.

По словам Грайнахера, подобные проблемы после вакцинации схожи с известными осложнениями во время лечения гепарином. У некоторых пациентов возникает так называемая гепарин-индуцированная тромбоцитопения или ГИТ. В этом случае антитела тоже активируют тромбоциты, которые образуют кровяные сгустки. В обоих случаях симптомы возникают через 5-14 дней после применения препарата.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания, Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавирус вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Перевод: Лесь Дымань