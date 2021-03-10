Женщина сравнила свое состояние после вакцинации с тепловым ударом.

Экс-боец «Правого сектора», военнослужащий ВСУ Елена Белозерская рассказала о своем состоянии после прививки вакциной CoviShield. Ее организм переносит вакцинацию непросто.

Читайте такжеЛяшко уверен, что проблем с международным признанием Covishield быть не должно

«Прививка Ковишилдом состоялось 9 марта в полдень. Примерно через десять часов после него я чувствовала себя так же, как всегда. Затем появляются и быстро нарастают озноб и лихорадка. По состоянию на 23: 00 - температура 39,3. впоследствии добавились "прострелы" в голове - колющая боль в нескольких одних и тех же местах, у меня так всегда при высокой температуре. Общее самочувствие -точь-в-точь как было когда-то летом при тепловом ударе. Приняла жаропонижающее и легла», - рассказала женщина в Facebook.

По ее словам, ночь выдалась неприятной, а под утро температура вообще поднялась до 40 градусов.

Только под утро состояние военной стало понемногу улучшаться.

"12: 00, через сутки после вакцинации. Состояние улучшается. Сейчас ничего не болит и температура в норме, есть небольшая слабость. С 8 утра не пила никаких лекарств", - сообщила Белозерская.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров