Билозерская обратилась в Киевский областной центр общественного здоровья, указав, что является публичным человеком, журналистом и участником боевых действий, а также оставила свой телефон.

Экс-боец «Правого сектора», а ныне военнослужащий Елена Билозерская сделала прививку от COVID-19 вакциной CoviShield.

О процессе прививки она рассказала на своей Facebook-странице.

"Утром я написала на Фейсбук-страницу Киевского областного центра общественного здоровья сообщение следующего содержания: "Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность записаться на внеочередную вакцинацию неиспользованной вакциной, как это делается в Одессе, в Одесском центре общественного здоровья?", - отметила она.

При этом Билозерская указала, что является публичным человеком, журналистом и участником боевых действий, а также оставила свой телефон.

«Мне очень быстро перезвонили и пригласили приехать в течение часа на Баггоутовскую, 1. Это Киевская областная больница. Прививки делают на первом этаже в корпусе дерматовенерологии. Там внутри было чуть меньше 20 человек - как раз на 2 флакона, потому что в одном флаконе 10 доз. Все эти люди были работниками трех разных киевских больниц (их так и вызвали группами, по месту работы). Не медработников было двое - я и муж одного врача из той группы. Дали заполнить анкету - личные данные, предыдущие прививки, наличие аллергий и хронических заболеваний и др. и сказали ждать, нас позовут. Я была последней, где-то через полчасика пропустили всех, но все равно ждать было немного стремно, потому что закрытое помещение, очередь, кое-кто кашлял. Я не снимала респиратор и держалась подальше от людей», - описала процесс Билозерская.

После этого врачи позвали ее, ввели личные данные в компьютер (паспорт и код) и сделали вакцинацию.

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"Это совершенно не больно. И абсолютно бесплатно. Кстати, моя "публичность" там никого не интересовала, думаю, мне просто повезло попасть так быстро. Предупредили, что день-два после вакцинации у некоторых бывает температура и лихорадка. Посмотрим, как будет у меня. Пока чувствую себя вполне нормально", - рассказала Билозерская

Также она описала минусы процесса такой внеочередной вакцинации.

«Через 28 дней мне понадобится вторая доза вакцины, и искать ее придется так же, как и первую. То есть, автоматически, по факту прививки первой дозой, мне никто ничего не даст. И есть вероятность, что я не смогу достать вторую дозу - потому что, возможно, через месяц будет больше желающих из приоритетных групп, или просто закончится завезенная в Украину партия, а когда будет следующая - неизвестно. Так что это определенный риск», - отметила Билозерская.

Также, по словам Елены, ей не выдали справку о вакцинации.

"Спросила, как мне действовать, если она понадобится. Посоветовали обращаться к семейному врачу - мол, ему в электронном виде должна "подтянуться" вся информация", - написала она.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За минвшие сутки в Украине от COVID-19 были привиты 1 тыс. 171 человек.

С начала кампании было привито 19 тыс. 118 человек.

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Автор: Денис Прядко