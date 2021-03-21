В Украине за минувшие сутки, 20 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили еще 3968 человек. Общее количество привитых превысило 108 тысяч, один человек уже получил две дозы.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Самое большое количество вакцины за сутки ввели в Киевской (550), Днепропетровской (260), Херсонской, Черкасской (по 250) областях и в Киеве (270).
Наименьшее количество инъекций по 20 марта сделали в Одесской (30), Винницкой (40), Кировоградской (50) областях, Житомирской и Черновицкой (по 60) областях.
За все время наибольшее количество прививок сделали в Донецкой (8244), Киевской (7749) и Днепропетровской (6909) областях, наименьшее — в Житомирской (2031) и Кировоградской (2722).
Локдаун в Киевской области с 21 марта
Запрещены:
Перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях и троллейбусах в количестве более 50 процентов мест для сидения;
Прием посетителей барами, ресторанами, кафе и тому подобным, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
Ограничена работа ресторанов в гостиницах;
Запрещена работа торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;
Запрещена деятельность непродовольственных рынков/ павильонов и ярмарок;
Запрещена работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, бассейнов, спортивных мероприятий. Запрет не касается официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов. Они могут проводиться без зрителей.
Ученики всех учебных заведений области, кроме садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов после каникул будут учиться дистанционно;
Ограничено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых проживают/находятся люди пожилого возраста, и другие лица нуждающиеся в особом уходе; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. Исключение-учреждения и учреждения, которые предоставляют социальные услуги экстренно.
Разрешено:
Проведение религиозных богослужений разрешено при условии обеспечения площади помещения не менее 10 квадратных метров на одно лицо;
Разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами;
Реализация непродовольственной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос.
Локдаун в Киеве
С 00:00 20 марта Киев ввел строгие карантинные епідобмеження, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.
С 23 марта в Киеве и Одесской области вводится «красный» уровень эпидемической опасности распространение COVID-19.
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