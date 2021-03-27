"Паспорта вакцинации" в Нью-Йорке финансируются из бюджета штата.

В Нью-Йорке ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым от коронавируса людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и ездить по стране.

Читайте также"Паспорта вакцинации" и борьба с коронавирусом: Степанов обсудил с послами G7 ряд вопросовСпециальное приложение Excelsior Pass содержит данные о вакцинации гражданина или о недавнем отрицательном тесте на коронавирус. Скачать Excelsior Pass на смартфоны или другие устройства можно уже с пятницы, передает Украинская правда со ссылкой на USA Today.

После идентификации в приложении привитый человек получает код-пропуск, работающий по принципу электронных билетов.

Пропуск уже с понедельника будет действовать для десятков выставочных, художественных, развлекательных заведений по всей стране. Также наличие "паспортов вакциниции" позволит гражданам США увеличивать количество приглашенных на свадебные вечеринки или на другие мероприятия.

"Паспорта вакцинации" в Нью-Йорке финансируются из бюджета штата и были созданы на цифровой платформе IBM с использованием технологии блокчейн.

Паспорта вакцинации: что известно

17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов", которые должны упростить свободное передвижение в пределах Евросоюза.

25 марта депутаты Европарламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

Межуд тем во Всемирной организации здоровья не поддержали идею создания так называемых паспортов вакцинации.

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Автор: Ирина Погорелая