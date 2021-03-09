В сертификате будут указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта, результат ПЦР-теста и тест на наличие антител IgG, дата и место прохождения исследования.

В Китае стартовала программа выдачи электронных сертификатов здоровья для международных путешествий.

Читайте также"Паспорта вакцинации" и борьба с коронавирусом: Степанов обсудил с послами G7 ряд вопросовОформить сертификат можно в мини-приложении в соцсети WeChat, пока это могут сделать только граждане Китая на основании удостоверения личности, сообщил консульский департамент МИД страны. При этом ВОЗ ранее не рекомендовала вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19.

В сертификате будут указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта, результат ПЦР-теста и тест на наличие антител IgG, дата и место прохождения исследования. Также в документ внесут статус вакцинации против COVID-19: название, тип и производителя вакцины, дату прививки и число полученных доз. У каждого сертификата будет уникальный QR-код, его смогут сканировать ведомства разных стран для проверки информации. Показать документ можно как на дисплее телефона, так и в распечатанном виде.

В департаменте МИД Китая считают, что, когда больше стран договорятся о взаимном признании сертификатов здоровья, китайская версия документа будет играть важную роль в содействии безопасным и упорядоченным поездкам и предоставит гражданам Китая гарантию для путешествий по миру.

При этом МИД Китая не уточнил, позволит ли сертификат избежать карантина в КНР после возвращения из других стран. Также пока неизвестно, будут ли другие страны принимать этот сертификат, передает kommersant.

Коронавирус в Китае

С начала пандемии в Китае выявлено более 101 тыс. зараженных, умерли 4,8 тыс. С начала января в китайском городе Ухань миссия ВОЗ расследует причины происхождения вируса.

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Автор: УНИАН