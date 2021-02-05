По словам министра Степанова, смертность инфицированных COVID-19 в Украине втрое меньше, чем в Великобритании, и вдвое - чем во Франции.

Сегодня Украина на 34-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.

Читайте такжеCNN: Что будет, если смешать две разные вакцины от COVID-19?Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 5 февраля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности", - сказал министр.

По словам Степанова, смертность в Украине втрое меньше, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции.

Коронавирус в Украине: что известно

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 тыс. 923 новых случая COVID-19 в частности, заболели 230 детей и 222 медработники.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 237 тыс. 169 человек, выздоровели - 1 млн 63 тыс. 591 человек, умерли - 22 тыс. 707. Проведено 6 млн 350 тыс. 442 ПЦР-тестирования.

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Автор: Леся Лещенко