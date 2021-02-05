За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4923 человек, зафиксировано 158 летальных исходов, 8185 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 885 человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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В Украине более месяца количество выздоровевших за сутки превышает число инфицированных.
Среди заболевших 230 детей и 222 медработника.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, из них 1 063 591 выздоровел, летальных исходов — 23 387.
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