С начала пандемии в Украине подтвердили 1 237 169 случаев коронавирусного заболевания.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4923 человек, зафиксировано 158 летальных исходов, 8185 пациентов выздоровели. В больницы попали 1 885 человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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В Украине более месяца количество выздоровевших за сутки превышает число инфицированных.

Среди заболевших 230 детей и 222 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 237 169 человек, из них 1 063 591 выздоровел, летальных исходов — 23 387.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко