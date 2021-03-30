Вопрос о работе летних площадок вообще не рассматривается, отметил глава службы.

В Киеве пока не планируют давать разрешение на работу летних площадок кафе и ресторанов, поскольку это не предусмотрено нормами жесткого карантина.

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Как сообщает "РБК-Украина", об этом в комментарии журналистам заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке.

"Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан.

Карантин в Киеве

С 23 марта в Киеве действует "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, предусматривающий жесткие карантинные меры. На уровне местных властей карантин усилили еще 20 марта.

С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

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Автор: Дмитрий Захаров