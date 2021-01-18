Иногда коронавирусная инфекция сопровождается необычными симптомами вроде "ковидных пальцев", "клубничного языка" и потерей обоняния и вкуса. К новому вероятному симптому COVID-19 "приписывают" и "ковидный язык".
Эксперты объяснили, как коронавирус может повлиять на наш язык. Об этом пишет Huffpost.
Тим Спектор, эксперт по генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, опубликовал фотографии на своей странице в Twitter, на которых язык инфицированного COVID-19 человека покрыт налетом и белыми пятнами.Читайте также"Вода кажется сладкой": врач рассказала о необычном симптоме коронавируса
Специалист утверждает, что "ковидный язык" и язвы в полости рта могут быть признаками заражения инфекцией. Эпидемиолог отметил, что видит у инфицированных коронавирусом пациентов "странные язвы" во рту и "ковидные языки" и призвал тех, кто имеет подобные симптомы, оставаться дома.
Врач Дэвид Стрейн заявил, что он довольно часто наблюдает такой симптом у пациентов с COVID-19. По его словам, лечили это "как кандидоз полости рта".
Но утверждать, что пятна на языке — новый симптом коронавирус, — пока нельзя. Появление налета на языке не всегда свидетельствует о наличии COVID-19.
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Необычные симптомы коронавируса: что известно
Ранее ученые пришли к выводу, что COVID-19 может вызвать у детей воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык"(воспаление сосочков языка).
Кроме того, ранее американские дерматологи выяснили, что примерно у 50% больных COVID-19 человек появлялся отек и покраснение пальцев ног - так называемые "ковидные пальцы".
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