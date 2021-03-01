В Англии ведутся поиски человека, зараженного новым вариантом SARS-CoV-2, впервые обнаруженным в Бразилии.
Об этом сообщается на информационном сайте британских властей.
Разыскиваемый неизвестный — один из шести людей в Великобритании, у которых в феврале обнаружили штамм P1. Он сдал тест, однако не заполнил регистрационную форму, поэтому его личность не могут установить.
Власти просят выйти на связь всех, кто делал тест 12 или 13 февраля и до сих пор не получил результат, а также не заполнил анкету при сдаче теста.
Читайте такжеЗеленский получит дозу индийской вакцины публично, чтобы доказать ее качество - СтепановЕще два случая были зафиксированы в английском Южном Глостершире — они связаны с путешествиями в Бразилию. С пассажирами рейса, летевшего из бразильского Сан-Паулу через Цюрих и приземлившегося в Лондоне 10 февраля, также сейчас связываются, чтобы провести тестирования.
Трое других заболевших оказались жителями Шотландии.
С середины февраля в Великобритании действует правило гостиничного карантина. Путешественники, прибывающие в Англию из 33 стран, в том числе из Бразилии, должны пробыть 10 дней в отеле на карантине. В Шотландии же это правило касается путешественников из всех стран.
Кроме того, все прибывшие в Великобританию должны предъявить властям отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до отъезда.
Новые штаммы коронавируса
- Мутировавшие варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали обнаруживать в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины. В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них — у людей, приехавших из Южной Африки.
- В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.
- Из-за новых штаммов страны Европы продолжают вводить новые карантинные ограничения.
- В образцах первых больных COVID-19 из Китая специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2, что может означать его появление задолго до вспышки в Ухане.
- Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.
- По данным министерства здравоохранение Великобритании, в стране уже более 20 млн человек получили первую прививку от COVID-19. Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет хотят до осени разработать новое поколение своей вакцины от COVID. Ожидается, что это поможет бороться с новыми штаммами коронавируса.
- В Украине пока что не обнаружили британский, южноафриканский или бразильский штаммы коронавируса.
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