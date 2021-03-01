Медики потеряли одного из троих зараженных бразильским штаммом: он сдал тест, однако не оставил никаких данных о себе.

В Англии ведутся поиски человека, зараженного новым вариантом SARS-CoV-2, впервые обнаруженным в Бразилии.

Об этом сообщается на информационном сайте британских властей.

Разыскиваемый неизвестный — один из шести людей в Великобритании, у которых в феврале обнаружили штамм P1. Он сдал тест, однако не заполнил регистрационную форму, поэтому его личность не могут установить.

Власти просят выйти на связь всех, кто делал тест 12 или 13 февраля и до сих пор не получил результат, а также не заполнил анкету при сдаче теста.

Читайте такжеЗеленский получит дозу индийской вакцины публично, чтобы доказать ее качество - СтепановЕще два случая были зафиксированы в английском Южном Глостершире — они связаны с путешествиями в Бразилию. С пассажирами рейса, летевшего из бразильского Сан-Паулу через Цюрих и приземлившегося в Лондоне 10 февраля, также сейчас связываются, чтобы провести тестирования.

Трое других заболевших оказались жителями Шотландии.

С середины февраля в Великобритании действует правило гостиничного карантина. Путешественники, прибывающие в Англию из 33 стран, в том числе из Бразилии, должны пробыть 10 дней в отеле на карантине. В Шотландии же это правило касается путешественников из всех стран.

Кроме того, все прибывшие в Великобританию должны предъявить властям отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до отъезда.

Новые штаммы коронавируса

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Перевод: Катерина Комолова