Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет хотят до осени разработать новое поколение своей вакцины от COVID. Ожидается, что это поможет бороться с новыми штаммами коронавируса.
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Об этом на брифинге заявил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос, передает Reuters.
"Мы очень хотим попробовать сделать что-то до осени, то есть уже в этом году", - прокомментировал Пангалос возможность создания нового поколения вакцины.
По его словам, этот график учитывает лабораторные работы и клинические исследования, которые нужны для тестирования новых препаратов.
В то же время директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард полагает, следующее поколение вакцины будет эффективно против британского варианта COVID.
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