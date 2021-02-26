По официальным данным, новых мутаций вируса в Украине нет.

В Украине уже могут циркулировать новые опасные штаммы коронавируса - это допускается с учетом изменения клинической картины больных.

Такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, пишет "Обозреватель".

"Официально пока британского и других особо опасных штаммов в Украине не обнаружено. По данным Центра общественного здоровья, у нас циркулирует линия В. Но у меня большое подозрение, что какие-то штаммы-таки циркулируют. Такое изменение клинической картины объяснить только процессами адаптации микро - и макроорганизмов очень сложно", – уточнила она.

Читайте такжеУкраина появилась на мировой карте вакцинации от коронавируса (фото)

Врач уточнила: до сих пор не все присланные на исследование образцы вернулись в Украину, а лишь их четвертая часть.

"Думаю, будут отправлять еще. Возможно, на сегодня мы пока не можем обнаружить новые штаммы. Собственно говоря, как не обнаружили первого нулевого пациента, хотя я об этом даже не мечтала. Когда нет службы – этого сделать невозможно. Первые пациенты появились в клинике раньше выявленного первого больного", – резюмировала Голубовская.

Новые штаммы коронавируса: что известно

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины. В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки.

В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

В феврале 2021-го англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутированных версий коронавируса может потребоваться 6-9 месяцев.

Через новые штаммы страны Европы продолжают вводить новые карантинные ограничения.

В образцах первых больных COVID-19 из Китая специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2, что может означать его появление задолго до вспышки в Ухане.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован