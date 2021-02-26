Исследователи проанализировали геном распространенного на территории Украины коронавируса на наличие британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

В Украине пока что не обнаружили британский, южноафриканский или бразильский штаммы коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории нашей страны, сегодня не подтвердило наличия мутаций британского, южноафриканского или бразильского происхождения", - сказал Ляшко.

По его словам, Украина получила результаты из немецкой клиники Шарите, куда отправляла биоматериалы для анализа.

Читайте такжеВ Украине вторые сутки обнаруживают более 8 тысяч новых случаев COVID-19"На следующей неделе мы ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования - исследования образцов от тяжелобольных, которые были собраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы, или уже есть новые, которые приводят к росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

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Автор: Леся Лещенко