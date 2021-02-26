В Украине пока что не обнаружили британский, южноафриканский или бразильский штаммы коронавируса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории нашей страны, сегодня не подтвердило наличия мутаций британского, южноафриканского или бразильского происхождения", - сказал Ляшко.
По его словам, Украина получила результаты из немецкой клиники Шарите, куда отправляла биоматериалы для анализа.
Читайте такжеВ Украине вторые сутки обнаруживают более 8 тысяч новых случаев COVID-19"На следующей неделе мы ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования - исследования образцов от тяжелобольных, которые были собраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы, или уже есть новые, которые приводят к росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
Новые штаммы коронавируса: что известно
- Мутировавшие варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины. В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки.
- В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.
- В феврале 2021-го англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутировавших версий коронавируса может потребоваться 6-9 месяцев.
- Из-за новых штаммов страны Европы продолжают вводить новые карантинные ограничения.
- В образцах первых больных COVID-19 из Китая специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2, что может означать его появление задолго до вспышки в Ухане.
- В Украине новые штаммы коронавируса пока не фиксировались.
- Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.
Главные новости Украины и мира на утро 26 февраля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram