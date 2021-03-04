По его убеждению, лишать медицинского страхования следует врачей, которые отказываются прививаться.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что имел в виду, когда заявлял, что будет лишать невакцинированных больных коронавирусом права лечиться за государственный счет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Николаевский городской глава пояснил, что произнесенное накануне заявление по поводу вакцинации было его личным мнением. Однако считает, что эту идею нужно закрепить на национальном уровне. Поскольку лечение инфицированных в стационаре для государства обходится дорого.

По его убеждению, надо также лишать медицинского страхования врачей, которые отказываются прививаться от опасного недуга.

"Если человек пренебрегает собственным здоровьем – мне особенно, все равно. Но я не хотел бы, чтобы горожане и любые украинцы из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать", – заявил мэр.

Что сказал городской голова Николаева

2 марта Сенкевич заявил, что жители города, которые откажутся от вакцинации против COVID-19, будут лечиться за свой счет, если заразятся коронавирусом.

"Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", - добавил он.

В ноябре 2020-го Сенкевич сам переболел коронавирусом.

Вакцинация в Украине

Кабинет министров установил, что закупку вакцины от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на его использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

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Автор: УНИАН