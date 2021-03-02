По словам Александра Сенкевича, в Николаеве уже сделали прививки 160 работникам городских больниц №1,3,5 и роддома №1

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города, которые откажутся от вакцинации против COVID-19, будут лечиться за свой счет, если заразятся коронавирусом.

Соответствующее заявление он сделал в эфире на своей Facebook-странице.

По его словам, в Николаеве уже сделали прививки 160 работникам городских больниц №1,3,5 и роддома №1. И никаких побочных реакций у них не зафиксировали.

"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривень в сутки", – сказал городской глава.

"Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", – добавил он.

Сенкевич также подчеркнул, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.

"Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", – подчеркнул мэр.

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Вакцинация в Украине

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.

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Автор: Денис Прядко