Однако львовяне смогут в течение дня прийти на площадь Рынок и набрать святой воды из резервуара.

Во Львове в этом году из-за карантина отменили традиционное общегородское освящение воды в праздник Богоявления, который отмечается 19 января.

Читайте такжеКабмин планирует продлевать карантин в Украине до 2023 года - СМИОб этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, учитывая карантин, в этом году во Львове не будет традиционного общегородского освящения воды в праздник Богоявления, который отмечается 19 января. Однако жители, соблюдая меры безопасности, смогут в течение дня прийти на площадь Рынок и набрать святой воды из резервуара - ее освятит капеллан городского совета отец Павел Дроздяк.

«К большому сожалению, в этом году, принимая во внимание то, что мы живем во время локдауна, общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате, как было каждый год, не будет. Сейчас период болезни, и мы не можем побуждать людей собираться в большом количестве. Но святая вода возле Ратуши традиционно будет. Наш капеллан освятит воду перед Ратушей, и жители нашего города в течение дня смогут эту воду получить», - говорится в сообщении.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

В Кабмине говорят, что усиленныйкарантин направлен снизить динамику заболеваемости на коронавирус и спокойно войти в процесс вакцинации.

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Автор: Светлана Макринская