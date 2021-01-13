9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантина в Украине с 8 по 24 января включительно.

Министерство здравоохранения Украины не поддерживает никаких решений относительно изменения сроков действия усиленных карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Позиция Минздрава остается неизменной: они должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением правительства от 9 декабря. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они, эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать", - заявил Степанов.

Карантин в Украине

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение каких-либо развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работает общественный транспорт.

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Автор: Леся Лещенко