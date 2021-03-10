Городские автобусы продолжат перевозить пассажиров.

В Ивано-Франковске с завтрашнего дня прекращается движение троллейбусов.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Руслан Марцинкив.

Соответствующее ограничение связано с карантином.

"Неприятные новости: есть предписание полиции на работу троллейбусов. Мол, условия перевозки у них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановление Кабинета министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - написал он.

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По словам чиновника, движение автобусов будет разрешено в режиме спецперевозок. Вместо троллейбусов на рейсы выпустят автобусы, поэтому их количество на обычных маршрутах уменьшится.

Вспышка коронавируса на Прикарпатье

За последние сутки в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19, зафиксировано 502 новых случая коронавирусной болезни.

В областном центре планируют открыть дополнительный госпиталь для больных коронавирусом.

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Автор: Юрий Годован