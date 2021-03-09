Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения в регионах "красной" зоны.
В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах, передает Телеграм-канал "Коронавірус.інфо".
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Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.
Разрешается:
- перевозка пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т. ч. водитель (без учета детей);
- перевозка пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
- перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры;
- перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
На данный момент в "красной" зоне карантина находятся четыре региона Западной Украины: Житомирская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В Минздраве объяснили, что условием для введения жесткого локдауна на всей территории Украины есть пребывание в "красной" зоне 13 и более областей.
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