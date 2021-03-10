В городе с завтрашнего дня ограничивают работу общественного транспорта.

Городской голова Ивано-Франковска - города, который находится в "красной" зоне карантина, возмутился введенными ограничениями.

"Карантин по-украински" - так он описал на странице в Facebook меры, которые вводят в ряде регионов. Под этим высказыванием он подразумевает следующее:

Троллейбусом ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки можно;

Маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно;

Промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно;

Коммунальным садам нельзя работать, но частным если очень надо можно;

Ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет.

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"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы то слушал!!! Потому что выглядит и мест нет и еще малый бизнес убьем до конца! Поэтому надо прекращать этот фарс в виде красной зоны, потому что это имитация бурной деятельности!", - считает мэр Франковска.

Коронавирус на Прикарпатье

За последние сутки в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19, зафиксировано 502 новых случая коронавирусной болезни.

В областном центре планируют открыть дополнительный госпиталь для больных коронавирусом.

С 11 марта в городе прекращается движение троллейбусов.

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Автор: Юрий Годован