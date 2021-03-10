Городской голова Ивано-Франковска - города, который находится в "красной" зоне карантина, возмутился введенными ограничениями.
"Карантин по-украински" - так он описал на странице в Facebook меры, которые вводят в ряде регионов. Под этим высказыванием он подразумевает следующее:
- Троллейбусом ездить нельзя, но автобусам в режиме спецперевозки можно;
- Маленьким магазинам надо закрыться, но в больших супермаркетах без расстояния и с большим скоплением можно;
- Промышленному рынку на улице нельзя работать, а горнолыжным курортам можно;
- Коммунальным садам нельзя работать, но частным если очень надо можно;
- Ломбардам можно работать, а тапочки продавать нет.
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"Такой карантин до одного места и ничего не дает! Лучше отменить и дать людям работать, а концентрировать усилия на вакцинации и дополнительных кроватях в медицинских учреждениях! Резервы есть, но кто бы то слушал!!! Потому что выглядит и мест нет и еще малый бизнес убьем до конца! Поэтому надо прекращать этот фарс в виде красной зоны, потому что это имитация бурной деятельности!", - считает мэр Франковска.
Коронавирус на Прикарпатье
- За последние сутки в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19, зафиксировано 502 новых случая коронавирусной болезни.
- В областном центре планируют открыть дополнительный госпиталь для больных коронавирусом.
- С 11 марта в городе прекращается движение троллейбусов.
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