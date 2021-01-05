За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве и Одесской области.

В Украине 5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

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За вчера госпитализировали 1 280 человек; умерли 202 человека, а выздоровели - 13 850 человек. За сутки сделали 39 286 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

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Но стоит отметить и довольно низкий показатель тестирований - всего за сутки было произведено 13 128 тестов: методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2 107.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных случаев — 18 927.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: УНИАН