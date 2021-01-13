Спасти жизнь мужчине не удалось / фото REUTERS
Житель Волынской области повторно заболел коронавирусом и умер от его осложнений.
Как пишет ТСН, об этом на брифинге рассказала госсанврач области Наталия Янко.
51-летний больной впервые инфицировался в сентябре прошлого года, а во второй раз заболевание у него подтвердили в декабре. Спасти ему жизнь медики не смогли.
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По словам врача, повторное заболевание коронавирусом протекает в более тяжелой форме, чем первичное.
Всего в регионе выявили 16 случаев повторного инфицирования.
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