Администрация нового президент Соединенных Штатов Джо Байдена готовит новую стратегию вакцинации населения с учетом мутаций коронавируса.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Politico.
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Ученые опасаются, что новые мутации COVID-19 могут негативно сказаться на программе борьбы с коронавирусом в США.
Новая стратегия вакцинации должна быть представлена в США до конца февраля. Она будет включать измененные стандарты и нормативы проведения вакцинации, тестирования и лечения пациентов с COVID.
На данный момент эксперты собирают данные о темпах распространения в США новых штаммов коронавируса.
Китайские ученые предупредили, что мутации коронавируса стали заразнее на 10-70%. Однако пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших.
Мутация коронавируса: что известно
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