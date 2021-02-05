Эксперты собирают данные о темпах распространения в США новых штаммов коронавируса.

Администрация нового президент Соединенных Штатов Джо Байдена готовит новую стратегию вакцинации населения с учетом мутаций коронавируса.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Politico.

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Ученые опасаются, что новые мутации COVID-19 могут негативно сказаться на программе борьбы с коронавирусом в США.

Новая стратегия вакцинации должна быть представлена в США до конца февраля. Она будет включать измененные стандарты и нормативы проведения вакцинации, тестирования и лечения пациентов с COVID.

На данный момент эксперты собирают данные о темпах распространения в США новых штаммов коронавируса.

Китайские ученые предупредили, что мутации коронавируса стали заразнее на 10-70%. Однако пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших.

Мутация коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН