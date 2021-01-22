Премьер Британии уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.

Вариант коронавируса, обнаруженный в Британии в начале года, не только быстрее передается, но и может быть более опасен.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон на брифинге в пятницу, пишет BBC.

"Сегодня нам сообщили, что помимо более быстрого распространения, судя по всему, есть свидетельства, что новый вариант - вариант, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более частой смертностью", - сказал Джонсон.

При этом он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.

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Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: УНИАН