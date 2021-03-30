Врач подчеркнул, что легче коронавирус переносят те, кого госпитализировали на 4-6 день болезни.

Во Львовской области коронавирусом в тяжелой форме все чаще болеют молодые люди. Также сейчас увеличилась продолжительность лечения больных COVID-19.

Об этом в ТСН.uа рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко.

"У нас на стационарном лечении находится 235 больных. Больница полностью загружена. Из них — 9 больных находится в отделении интенсивной терапии, в реанимации. Шестеро — на аппаратах ИВЛ. В течение последних трех недель возраст пациентов помолодел. Самому молодому пациенту, который продолжает в нас лечиться, всего лишь 20 лет. Далее — есть 23-летний и 27-летний пациенты. Остальные — от 40 до 65 лет. Есть несколько пациентов в возрасте 80-82 года, но их доля составляет всего лишь 3% от общего количества больных ", — пояснил медик.

Главный врач Львовской инфекционной больницы также добавил, что лучше всего коронавирус переносят те больные, которые вовремя обратились за помощью к медикам.

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"Больные на лечения к нам поступают на 7-8 день болезни. Есть еще такие, которых госпитализировали на 10-12 день. Те, кого госпитализируют после 12 дня болезни, находятся в более тяжелом состоянии. Там тяжелое течение болезни с худшими медицинскими прогнозами. Те же кого госпитализировали на 4-6 день болезни переносят коронавирус лучше. Также их удается быстрее вылечить ", — отметил Сергей Федоренко.

Кроме того сейчас увеличился срок лечения больных на COVID-19.

"Срок лечения больных также увеличился. Это связано с изменением клинической картины течения болезни. В основном — это составляет 14-15 дней пребывания в больнице. В тяжелых случаях — лечение затягивается до 30 дней. Таких случаев не много, но к сожалению они случаются ", — отметил врач.

Львовский медик добавляет, что больные тяжелой формой коронавируса имеют высокую температуру и на 80% пониженную сатурацию.

"Больные с тяжелым течением имеют такие симптомы, как: высокую температуру, общую интоксикацию организма, выраженную усталость, головную боль, боль в области грудной клетки, кашель, одышку, усталость, снижение сатурации до 80%", — пояснил Сергей Федоренко.

Напомним, во Львовской области началась подготовка к третьему этапу вакцинации.

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Автор: Виктория Гордиенко