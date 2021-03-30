Украина способна вакцинировать от коронавирус до четырех миллионов граждан в месяц при условии наличия соответствующих препаратов.
Об этом заявил главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова на ICTV".
"Мобильными бригадами и существующими кабинетами прививки мы можем делать 3,5-4 миллиона прививок в месяц. В случае, если в этот период времени нам приходит больше вакцин, поставки состоялись, всех контрактувань, у нас есть 11 тысяч дополнительных кабинетов прививок, в которых происходит рутинная вакцинация", - заявил Ляшко.
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По его словам, в Украине уже разворачивают кабинеты прививки вакциной CoviShield. Для вакцинации препаратами Pfizer и Sinovac готовят мобильные бригады.
"Если за апрель будут поставки - в мае месяце мы спокойно будем делать 3 миллиона [прививок] в месяц", - заверил главный санврач.
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