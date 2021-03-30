Ляшко прогнозирует, что только за май можно будет провакцинировать три миллиона граждан.

Украина способна вакцинировать от коронавирус до четырех миллионов граждан в месяц при условии наличия соответствующих препаратов.

Об этом заявил главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова на ICTV".

"Мобильными бригадами и существующими кабинетами прививки мы можем делать 3,5-4 миллиона прививок в месяц. В случае, если в этот период времени нам приходит больше вакцин, поставки состоялись, всех контрактувань, у нас есть 11 тысяч дополнительных кабинетов прививок, в которых происходит рутинная вакцинация", - заявил Ляшко.

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По его словам, в Украине уже разворачивают кабинеты прививки вакциной CoviShield. Для вакцинации препаратами Pfizer и Sinovac готовят мобильные бригады.

"Если за апрель будут поставки - в мае месяце мы спокойно будем делать 3 миллиона [прививок] в месяц", - заверил главный санврач.

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Автор: Юрий Годован