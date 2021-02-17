Радуцкий отметил, что пока Украина ждет результатов анализов из Германии, мы находимся в так называемой "серой зоне".

В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа пока нет.

Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Радуцкий отметил, что пока Украина ждет результатов анализов из Германии, мы находимся в так называемой "серой зоне".

То, есть ли в Украине мутированные версии коронавируса, знать важно, ведь это нужно для прогнозирования эффективности вакцинации.

"В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная. Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами”, - подчеркнул Радуцкий.

Так, по словам Радуцкого, вопрос наличия в Украине современной лаборатории все более обостряется.

"Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", - отметил депутат.

Мутации коронавируса: что известно

Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря.

Тогда же другую опасную мутацию коронавируса также обнаружили в Великобритании. Заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирусу легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.

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Автор: УНИАН