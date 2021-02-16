Исследователи обеспокоены тем, что найденные мутации потенциально могут помочь вирусу противостоять иммунитету человека и вакцинам.

Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили еще один штамм коронавируса с новым набором мутаций.

Штамм B1525 нашли во время изучения геномов из 10 стран, среди которых США, Дания и Австралия, пишет The Guardian. В Великобритании зафиксировано уже 32 случая заражения, самые первые из которых датируются декабрем 2020 года.

Читайте такжеThe Guardian: В AstraZeneca сказали, когда сделают вакцину против мутировавшего COVID-19По словам специалистов, этот вариант генетически схож со штаммом B117, выявленным ранее, и содержит ряд мутаций, которые взволновали исследователей.

В частности, E484K — это мутация белка на внешней оболочке вируса, которая помогает ему проникать в клетки. Такую же мутацию наблюдают в штаммах из Южной Африки и Бразилии.

Считается, что эти изменения способны улучшать способность вируса избегать воздействия антител организма, а также, возможно, наделять его устойчивостью к некоторым вакцинам.

«Мы пока не знаем, насколько распространится этот вирус, однако если ему это удастся, можно считать, что иммунитет от любой вакцины или уже перенесенной болезни больше не будет таким эффективным», — рассказал доцент кафедры клеточной микробиологии в Университете Рединга, доктор Саймон Кларк.

Новые штаммы коронавируса: что известно

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Перевод: Катерина Комолова