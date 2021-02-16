Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили еще один штамм коронавируса с новым набором мутаций.
Штамм B1525 нашли во время изучения геномов из 10 стран, среди которых США, Дания и Австралия, пишет The Guardian. В Великобритании зафиксировано уже 32 случая заражения, самые первые из которых датируются декабрем 2020 года.
Читайте такжеThe Guardian: В AstraZeneca сказали, когда сделают вакцину против мутировавшего COVID-19По словам специалистов, этот вариант генетически схож со штаммом B117, выявленным ранее, и содержит ряд мутаций, которые взволновали исследователей.
В частности, E484K — это мутация белка на внешней оболочке вируса, которая помогает ему проникать в клетки. Такую же мутацию наблюдают в штаммах из Южной Африки и Бразилии.
Считается, что эти изменения способны улучшать способность вируса избегать воздействия антител организма, а также, возможно, наделять его устойчивостью к некоторым вакцинам.
«Мы пока не знаем, насколько распространится этот вирус, однако если ему это удастся, можно считать, что иммунитет от любой вакцины или уже перенесенной болезни больше не будет таким эффективным», — рассказал доцент кафедры клеточной микробиологии в Университете Рединга, доктор Саймон Кларк.
Новые штаммы коронавируса: что известно
- Мутировавшие варианты коронавируса начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.
- В феврале 2021-го англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутировавших версий может потребоваться 6-9 месяцев.
- Из-за новых штаммов страны Европы продолжают вводить новые карантинные ограничения.
- В образцах первых больных COVID-19 из Китая специалисты ВОЗ обнаружили 13 генетических разновидностей вируса SARS-COV-2, что может означать его появление задолго до вспышки в Ухане.
- В Украине новые штаммы коронавируса пока не фиксировались.
- Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.
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