В некоторых областях сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, подчеркнул Ляшко.

В Украине не все области нуждаются во введении локдауна из-за коронавируса. В некоторых областях фиксируют улучшение ситуации, поскольку они усилили карантин раньше.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на Hromadske.

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По его словам, Ивано-Франковская и Закарпатская области ввели строгие ограничения значительно раньше, что помогло им стабилизировать ситуацию.

Также улучшения сейчас есть в Черновцах, а в Житомирской области, где также оперативно усилили карантин, произошел рост больных. Поэтому туда поедет проверка. Статистика улучшается в Киеве.

"Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области", – высказался Ляшко.

Заместитель главы Минздрава добавил, что сейчас также не нуждаются в локдауне Херсонская, Кировоградская, Черкасская области.

"Если будут соблюдать карантинные ограничения, если не будем видеть, то что сейчас есть в пригородных поездах, например, в транспорте в Киеве, то это также должно дать результат. Если будем пренебрегать, то система здравоохранения рано или поздно, но даст сбой. Локдаун не вводится, потому что мы ввели адаптивный карантин", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко объяснил, что в Украине сейчас потребности в локдауне нет, поскольку система здравоохранения дает совет с количеством больных коронавирусом. Даже за рост до 24 тысяч инфицированных в сутки больницам удастся справиться.

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Автор: Виктория Гордиенко