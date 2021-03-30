По его словам, проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения сейчас справляется с нагрузкой.

Читайте такжеВ Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 минимум до 15 апреляОб этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Мы имеем 11 областей сегодня в "красном" уровне. Приближаются новые области также в "красный" уровень. Стоит ли вводить общегосударственный карантин, жесткие противоэпидемические ограничения? Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой", - рассказал Ляшко.

По его словам, проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там создана комиссия, которая будет проверять соблюдение карантинных ограничений.

Ляшко отметил, что противоэпидемические ограничения нужно соблюдать локально.

"С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жесткие карантинные ограничения, пока система не будет приближаться к коллапсу", - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: последние данные

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантине ограничения, 10 областей и Киев.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178.

Сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пятую неделю подряд растет количество госпитализированных с COVID-19.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных в сутки до 25 тысяч в апреле.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Людмила Жерновская