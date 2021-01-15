Локдаун в Украине действует с 8 по 24 января.

Ситуация с коронавирусом в Украине с конца января и на начало февраля может снова обостриться.

Об этом в интервью Обозреватель сообщил врач-инфекционист Владимир Курпита.

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Он отметил, что, учитывая показатели тестирования в Украине в сравнении, например, с Великобританией, "говорить о каких-то прогнозах трудно".

"Статистика отображает общую тенденцию. Она свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество новых случаев. И это хорошо. Как долго это продлится? Неизвестно. Скорее всего, с января может быть подъем. Но все будет зависеть от того, как мы провели новогодние праздники", – ответил Курпита.

Медик заметил опыт наблюдений за ростом случаев ОРВИ, количество которых увеличивается через две недели после возвращения детей в школы.

"Поскольку сейчас у нас локдаун, школы не работают, до 25 января вряд ли будет подъем. 25 января дети вернутся в школы, и тогда через две недели, на середину февраля, мы можем иметь увеличение", – ответил врач, добавив, что детсадики угрозы не создают.

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Автор: УНИАН