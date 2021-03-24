По словам медиков, многим пациентам отказывают в госпитализации, потому что класть их некуда.

В Николаеве в больницах заканчиваются места, больных с коронавирусом кладут в коридорах и столовых медучреждений, врачей и персонала не хватает. Власти решились на усиление карантинных ограничений.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

По словам начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, с 1 марта в городе COVID-19 заболели 3 тыс. человек.

"В декабре прошлого года в пик заболеваемости было 8 тыс. То есть мы видим, что идем к росту заболеваемости", – отметила Шамрай.

По официальным данным, ситуация в больницах, где лечат коронавирус, не критичная – в среднем они загружены на 84%, 60% пациентов находятся на кислороде. Однако, по информации СМИ, мест для пациентов почти не осталось.

В частности, директор городской больницы №1 Валерий Молодцов сообщил журналистам, что в учреждении уже почти полная загруженность и пациентов действительно кладут в коридорах.

"Это временно, в течение суток их переводят в палаты на место тех, кто выписался. В день к нам поступает примерно 25 человек, это много", – объяснил Молодцов.

Читайте такжеСтало известно, в каких случаях нужно носить защитные маски на улице: СМИ раскрыли детали постановления КабминаВ городской больнице №5 пациенты также уже лежат в коридорах, поскольку в палатах не хватает мест. В больнице №3 инфицированных размещают в столовых. По данным журналистов, тут также проблема с врачами: многие уволились еще в начале пандемии, а часть болеет. В результате на 100 пациентов здесь приходится всего три врача.

"Никто не ожидал, что коронавирус так быстро начнет распространяться. Людей везут и везут, а палаты ведь не резиновые. Нам сказали расставлять кровати даже в столовых, потому что девать людей некуда. Очень много тяжелых больных, которым необходим кислород", – рассказала медсестра третьей больницы.

Врач по имени Виктория, работающая в одной из больниц Николаева, сообщила журналистам, что с осени в медучреждениях города в принципе ничего не изменилось.

"Кислорода как не хватало, так и не хватает. Никто ничего не делал. В реанимациях люди все также бьются за кислород. Они даже не расширили отделения для СOVID-19, практически ничего не открыли. Люди в прямом смысле лежат на полу, коек тоже не хватает, хоть из дома раскладушку приноси. Медики болеют, поэтому работать приходится намного больше, порой сутками из больницы не уходишь. Это адская работа, уже второй год пошел, а ничего не изменилось", – рассказала Виктория.

По словам медика, многим больным людям просто отказывают в госпитализации, потому что класть их некуда.

Читайте также"Доминируют тяжелые и очень тяжелые формы": врач рассказала о критической ситуации с COVID-19 в Украине"Пожилых людей стараются не брать, ведь за ними еще и некому ухаживать, нянечек и медсестер мало. Стремятся брать более молодых и детей, их сейчас стало намного больше, чем осенью", – отметила врач.

Также в Николаеве наблюдается проблема с семейными докторами. Часть из них болеют, и пациенты не могут дозвониться, чтобы получить лечение или направление на анализы.

"У нас семейная врач заболела, вторая тоже только что слегла. Мне нужно было получить направление на ПЦР-тест и взять больничный, но дать это некому. Все загружены, в поликлинике не протолкнуться. Это просто какой-то ад", – рассказала журналистам пенсионерка Анна Ковальчук.

Городской голова Николаева Александр Синкевич признал, что "ситуация очень плохая".

"Потому что сейчас мы размещаем людей в коридорах. Это происходит во всех больницах и даже в реанимациях", - отметил Синкевич.

Он также подтвердил, что в больницах лечатся много людей молодого возраста и детей.

Ограничительные меры в Николаеве

В Николаеве уже объявили о частичном локдауне, однако область пока что не объявлена "красной". С 24 марта по 4 апреля тут будут запрещены:

работа заведений культуры (кино, театров, музеев, концертных залов);

работа ТРЦ, за исключением аптек и магазинов, которые торгуют продуктовыми товарами и бытовой химией;

работа ярмарок выходного дня;

проведение богослужений, если не соблюдается норма один человек на 10 кв м;

проведение массовых и спортивных мероприятий, присутствие зрителей на соревнованиях.

При этом кафе и рестораны смогут работать на вынос и доставку, а парикмахерские будут работать по записи. Спортзалы будут функционировать без групповых занятий. Детские садики останутся пока открыты, а школьники будут учиться удаленно. Все бюджетные организации должны перейти на удаленку, аналогичные рекомендации и для бизнеса.

Транспорт в городе пока будет работать, однако при условии соблюдения ограничительных мер.

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Автор: Катерина Комолова