Жесткие ограничения вводятся в городе с 24 марта по 4 апреля.

Николаев с 24 марта усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook.

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"Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоне". По одному из показателей город уже там - это количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения)... Для стабилизации ситуации мы вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно", - отметил он.

Будет запрещена: работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии); работа ярмарок «выходного дня»; проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м на одного человека); проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос; будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции; парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи.

Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий, будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно; все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу; частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы.

Кроме предприятий критической инфраструктуры; большим продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

"Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%", - отметил Ким.

По состоянию на утро 21 марта в Николаевской области выявлено 353 новых случая COVID-19, всего - 48274, в том числе в Николаеве - 240, с начала пандемии - 31949.

Ситуация в Киевской области

Киевской области с 21 марта ужесточают карантинные ограничения для сдерживания распространения COVID-19. Решение об усилении карантина было принято в минувшую пятницу, введенные ограничения почти полностью совпадают с ограничениями "красной зоны".

21 марта 2021 года стало известно о том, что Киевская область включена в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения коронавирусной болезни.

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Автор: Леся Лещенко