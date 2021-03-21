Работа ТРЦ запрещена, а кафе и рестораны работают только на вынос.

Из-за новой волны эпидемии коронавируса на территории Киевской области с 21 марта вводятся дополнительные карантинные ограничения.

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Как сообщается на сайте Киевской ОГА, соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение комиссии предусматривает ряд ограничений.

Локдаун в Киевской области с 21 марта

Запрещены:

Перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях и троллейбусах в количестве более 50 процентов мест для сидения;

Прием посетителей барами, ресторанами, кафе и тому подобным, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

Ограничена работа ресторанов в гостиницах;

Запрещена работа торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;

Запрещена деятельность непродовольственных рынков/ павильонов и ярмарок;

Запрещена работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, бассейнов, спортивных мероприятий. Запрет не касается официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов. Они могут проводиться без зрителей.

Ученики всех учебных заведений области, кроме садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов после каникул будут учиться дистанционно;

Ограничено посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых проживают/находятся люди пожилого возраста, и другие лица нуждающиеся в особом уходе; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. Исключение-учреждения и учреждения, которые предоставляют социальные услуги экстренно.

Разрешено

Проведение религиозных богослужений разрешено при условии обеспечения площади помещения не менее 10 квадратных метров на одно лицо;

Разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами;

Реализация непродовольственной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос.

Локдаун в Киеве

С 00:00 20 марта Киев ввел строгие карантинные епідобмеження, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

С 23 марта в Киеве и Одесской области вводится «красный» уровень эпидемической опасности распространение COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров