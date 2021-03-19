Мобильный госпиталь из Ивано-Франковской области в случае необходимости в ближайшее время может быть перенесен в другое место, в том числе в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Народный депутат Украины Михаил Радуцкий отметил, что предполагалось развернуть 4 мобильных госпиталя в различных регионах Украины, и добавил, что они не были развернуты.
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В ответ Степанов сказал, что мобильный госпиталь развернули в Ивано-Франковской области. "Там уже почти в течение недели мы фиксируем полную стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевести в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, приближенные к эпидемическим ограничениям "красной зоны". Они будут действовать три недели - до 9 апреля включительно.
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