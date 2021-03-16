Олег Рубан акцентировал внимание на отсутствии контроля за соблюдением действующих ограничений.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал возможное усиление карантинных ограничений в столице из-за роста показателей заболеваемости COVID-19.

Читайте также"Британский" штамм коронавируса обнаружили еще в двух регионах Украины - МинздравКак пишет «24 канал», Рубан акцентировал внимание на отсутствии контроля за соблюдением действующих ограничений.

«Для того, чтобы карантинные ограничения реально действовали, надо серьезно контролировать, как их соблюдают. Сейчас мы видим, что противоэпидемиологические меры не работают», – отметил он.

«Если бы существовал контроль, а все соблюдали ограничения, в усилении карантина не было бы смысла», – добавил чиновник.

Как сообщалось, накануне министр здравоохранения Максим Степанов призвал Киев и Винницкую область усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в связи с приближением к «красному» уровню эпидемической опасности.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

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Автор: УНИАН