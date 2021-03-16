По словам министра здравоохранения, они ближе всех к переходу на "красный уровень" эпидопасности.

Киев и Винницкая область должны усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в связи с приближением к "красному" уровню эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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"Сейчас, если посмотреть на показатели в различных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому я хочу обратиться к органам местного самоуправления - усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести какие-то дополнительные ограничения", - отметил Степанов.

Так, по его словам, на сегодня есть пример во Львове, когда после его недавнего визита мэр города Андрей Садовый принял решение о переводе учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение.

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В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни. 15 марта наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

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Автор: Леся Лещенко