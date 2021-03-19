По словам главы Киевской областной государственной администрации, ситуация в регионе критическая.

В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия.

Читайте такжеДепутат Рады заявила, что уже в третий раз заболела COVID-19 (видео)Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.

Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"В случае улучшения показателей в течение недели, мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая. Просим отнестись с пониманием", - отметил он.

С 21 марта до 9 апреля на территории области запрещается:

перевозка пассажиров автомобильным транспортом в количестве более 50% мест для сидения;

проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;

прием посетителей в барах, кафе, ресторанах, кроме адресной доставки и на вынос;

работа ТРЦ и детских развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей должно не превышать не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

работа непродовольственных магазинов, кроме адресной доставки и на вынос;

работа учреждений культуры, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме официальных мероприятий;

работа непродовольственных рынков и ярмарок;

работа заведений общественного питания и мест для питания в гостиницах с 11 часов до 6 часов следующих суток;

посещение учебных заведений, кроме детсадов и учреждений учащимися 1-4 класса.

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Людмила Жерновская