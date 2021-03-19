Ограничения будут действовать до 9 апреля / Фото УНИАН, Сергей Чузавков

В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия.

Читайте такжеДепутат Рады заявила, что уже в третий раз заболела COVID-19 (видео)Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.

Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС. 

"В случае улучшения показателей в течение недели, мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая. Просим отнестись с пониманием", - отметил он.

С 21 марта до 9 апреля на территории области запрещается: 

  • перевозка пассажиров автомобильным транспортом в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • прием посетителей в барах, кафе, ресторанах, кроме адресной доставки и на вынос;
  • работа ТРЦ и детских развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей должно не превышать не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме адресной доставки и на вынос;
  • работа учреждений культуры, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме официальных мероприятий;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок;
  • работа заведений общественного питания и мест для питания в гостиницах с 11 часов до 6 часов следующих суток;
  • посещение учебных заведений, кроме детсадов и учреждений учащимися 1-4 класса.

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения
 ЗапрещеноОграничениеРазрешено
Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залыРелигиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человекаРабота продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
Запрещена работа ТРЦЗаведения общественного питания будут работать исключительно на выносРабота магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
Запрещено проведение людных религиозных богослуженийАвтозаправочные станции будут работать без кафеБудут работать детские сады
Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записиОбщественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованияхФитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению 
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская