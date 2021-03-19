В Киевской области с 21 марта усиливают карантинные мероприятия.
Читайте такжеДепутат Рады заявила, что уже в третий раз заболела COVID-19 (видео)Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.
Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
"В случае улучшения показателей в течение недели, мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая. Просим отнестись с пониманием", - отметил он.
С 21 марта до 9 апреля на территории области запрещается:
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом в количестве более 50% мест для сидения;
- проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- прием посетителей в барах, кафе, ресторанах, кроме адресной доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей должно не превышать не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
- работа непродовольственных магазинов, кроме адресной доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме официальных мероприятий;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок;
- работа заведений общественного питания и мест для питания в гостиницах с 11 часов до 6 часов следующих суток;
- посещение учебных заведений, кроме детсадов и учреждений учащимися 1-4 класса.
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
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