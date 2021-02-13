В Украине пациенты с коронавирусом иногда отказываются получать лечение от болезни, так как бояться принимать рекомендованные врачами препараты, начитавшись "страшилок" в сети.
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Об этом рассказала авторитетный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца посетовала на ситуацию, когда в Украине "диванные эксперты" устраивают истерику в интернете в вопросах протоколов лечения COVID-19.
"Страсти по лечению, страсти по нашим протоколам... Вы наблюдали все круглый год, как напишем протокол - тут же масса экспертов... По каждому (из препаратов), что мы в протокол ни введем, масса вот этих вот каких-то экспертов "диванных", - возмущается Голубовская.
По ее словам, такие утверждения псевдо-специалистов об опасностях препаратов вводят людей в заблуждение, и доходит до того, что некоторые отказываются принимать лечение, когда в протокол вводят те или иные препараты.
"И люди уже дошли до того, что иногда отказываются получать лечение, потому что они в Facebook чью очередную истерику прочитали", - отмечает заслуженный врач Украины.
Ранее Голубовская объяснила, почему коронавирус в Украине пошел на спад - врач-инфекционист отметила, что на самом деле расслабляться еще рано.
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