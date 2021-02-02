Количество больных COVID-19 по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных учреждений упала на треть. Но это не касается реанимаций. Там очень много тяжелых больных, к тому же возраст самых тяжелых помолодел - 60-75 лет.
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Об этом заявила известная врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
"Что это значит, узнаем позже. В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского штамма коронавирус, - ред), недавний завоз которого в США привел к быстрому коллапсу систем здравоохранения. В общем, все равно берегите себя, друзья и коллеги... справимся", - написала Голубовская.
Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, защитит ли уже изготовленная вакцина от новых штаммов коронавируса.
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